«Мариуполь» победил «Шахтер» за час

Спарринг длился всего 60 минут

Фото - ФК Шахтер

В контрольном матче на турецком сборе «Шахтер» уступил «Мариуполю».

По договоренности между командами встреча длилась 60 минут (по 30 на тайм). Отметим, что клубы уже проводили спарринг на сборах. Та игра завершилась вничью (0:0) и длилась 80 минут.

Все основные события матча от 15 февраля пришлись на второй мини-тайм. Кухарук открыл счет, а Тете – его сравнял. На последних минутах рикошет от Бондаря и Пятова после прострела принес победу азовцам.

Контрольный матч

«Шахтер» – «Мариуполь» 1:2

Голы: Тете, 48 – Кухарук, 41, Бондарь, 58 (автогол)

«Шахтер» (первый тайм): Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос Антонио, Педриньо, Нерес, Мудрик, Мораес.

«Шахтер» (второй тайм): Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко (Винисиус, 45), Степаненко, Маркос, Тете, Педриньо, Судаков, Нерес.

«Мариуполь» (стартовый состав): Гальчук, Меличенко, Чоботенко, Быков, Стасюк, Чех, Мишнев, Гулько, Кащук, Топалов, Кулаков.

Предупреждение: Степаненко