«Мариуполь» оставил Маркевича главным тренером команды
«Мариуполь» покинул игрок сборной Македонии
Это уже вторая потеря команды
Фото: ФК Мариуполь
«Мариуполь» расстался с полузащитником Стефаном Спировски.
Стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Он провел лишь шесть матчей в этом сезоне УПЛ, забив один мяч.
К «Мариуполю» он присоединился в сентябре, но так и не стал ключевым игроком команды. Он будет искать себе новую команду.
Спировски является игроком сборной Македонии, за которую провел 33 матчей.
Ранее сообщалось, что «Мариуполь» покинет и защитник Марк Мампасси.
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