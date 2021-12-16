«Мариуполь» покинул игрок сборной Македонии

Это уже вторая потеря команды

Фото: ФК Мариуполь

«Мариуполь» расстался с полузащитником Стефаном Спировски.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Он провел лишь шесть матчей в этом сезоне УПЛ, забив один мяч.

К «Мариуполю» он присоединился в сентябре, но так и не стал ключевым игроком команды. Он будет искать себе новую команду.

Спировски является игроком сборной Македонии, за которую провел 33 матчей.

Ранее сообщалось, что «Мариуполь» покинет и защитник Марк Мампасси.