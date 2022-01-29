Игрок «Мариуполя»: «Хотели доказать, что мы не хуже «Шахтера»
«Мариуполь» после «Шахтера» сыграл вничью с сербским клубом
Команды забили по два мяча друг другу
Фото: ФК Мариуполь
«Мариуполь» в контрольном матче на сборе в Турции сыграл вничью с сербским «Вождовацом».
Соперники забили по два мяча друг другу. Азовцы дважды выходили вперед, но победить не смогли.
Контрольный матч:
«Мариуполь» – «Вождовац» 2:2
Голы: Кащук, 13, Вьюнник, 45 – Масовиа, 31, Вуйнович, 64.
«Мариуполь»: Гальчук (Турбаевский, 46), Стасюк, Козик (Холод, 46), Удод, Меличенко, Чех (Гулько, 60), Мишнев (Петерман, 60), Очеретько (Гулько, 46), Кащук (Шостак, 60), Свитюха (Микитишин, 46), Вьюнник (Гончарук, 46).
«Вождовац»: Волкасинович, Миялович, Ивеция, Милович, Хайловиа, Портиа, Милошевич, Пантовиа, Лазиакос, Масовиа, Вуйнович.
Днем ранее «Мариуполь» сыграл вничью с «Шахтером».
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