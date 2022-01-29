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«Мариуполь» после «Шахтера» сыграл вничью с сербским клубом

Команды забили по два мяча друг другу
Футбол Украинская Премьер-лига
20:47
«Мариуполь» после «Шахтера» сыграл вничью с сербским клубом
Фото: ФК Мариуполь

«Мариуполь» в контрольном матче на сборе в Турции сыграл вничью с сербским «Вождовацом».

Соперники забили по два мяча друг другу. Азовцы дважды выходили вперед, но победить не смогли.

Контрольный матч:

«Мариуполь» – «Вождовац» 2:2

Голы: Кащук, 13, Вьюнник, 45 – Масовиа, 31, Вуйнович, 64.

«Мариуполь»: Гальчук (Турбаевский, 46), Стасюк, Козик (Холод, 46), Удод, Меличенко, Чех (Гулько, 60), Мишнев (Петерман, 60), Очеретько (Гулько, 46), Кащук (Шостак, 60), Свитюха (Микитишин, 46), Вьюнник (Гончарук, 46).

«Вождовац»: Волкасинович, Миялович, Ивеция, Милович, Хайловиа, Портиа, Милошевич, Пантовиа, Лазиакос, Масовиа, Вуйнович.

Днем ранее «Мариуполь» сыграл вничью с «Шахтером».

Андрей Усмонов
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