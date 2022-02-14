«Мариуполь» минимально обыграл «Альтаир», добыв четвертую победу кряду
«Мариуполь» проиграл «Астане» в контрольном матче
Азовцы даже вели в матче
14 февраля 22:26
Фото: ФК Мариуполь
«Мариуполь» в контрольном матче на сборе в Турции проиграл «Астане».
Азовцы даже вели по ходу матча в начале второго тайма, но в итоге проиграли встречу.
Товарищеский матч:
«Мариуполь» – «Астана» 2:3
Голы: Эуженио, 2 (0:1). Кулаков, 39, пен (1:1). Хромей, 49 (2:1). Ховханнисян, 57 (2:2). Куат, 71 (2:3).
«Мариуполь» (1 тайм): Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Чех, Гулько, Мишнев, Кащук, Топалов, Кулаков.
«Мариуполь» (2 тайм): Турбаевский, Холод, Удод, Козик, Драмбаев, Петерман, игрок на просмотре, Хромей, Микитишин, Вьюнник, Гончарук.
Уже 27 февраля команда сыграет в УПЛ против «Черноморца».
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