«Мариуполь» усилился бывшим капитаном «Черноморца»

Контракт рассчитан на 2 года

«Мариуполь» подписал контракт с полузащитником Владиславом Клименко. Об этом сообщила пресс-служба «азовцев».

Контракт рассчитан на 2 года. За новую команду игрок будет выступать под 5 номером.

С января 2020 года Клименко играл за «Черноморец», где был капитаном. В составе «моряков» 27-летний футболист провел 30 матчей, в которых отметился 1 взятием ворот.

7 августа «Мариуполь» сыграет против «Днепр-1». Прогнозист XSPORT считает, что «азовцы» проиграют всухую.