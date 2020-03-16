УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
«Мариуполь» впервые в сезоне сыграет на домашнем стадионе в УПЛ
На стадионе имени Бойко завершили реконструкцию газона
Фото: ФК Мариуполь
«Мариуполь» впервые в нынешнем сезоне проведет домашний матч на родной арене.
Сайт УПЛ сообщил, что матч «азовцев» против «Миная» состоится на стадионе имени Владимира Бойко. На арене «Мариуполя» завершилась реконструкция газона.
Все 18 матчей УПЛ нынешнего сезона «Мариуполь» провел на выезде. В последний раз команда играла в Мариуполе еще 12 июля.
Матч «Мариуполь» – «Минай» состоится 20 марта.