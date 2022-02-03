Маркевич: «10 лет назад в УПЛ молодежь быстрее росла, а сейчас им не у кого учиться»
Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о нынешнем уровне УПЛ.
— Давайте поговорим об украинском футболе. Вы тренировали во время расцвета украинского чемпионата. Тогда в нашей лиге играло много высококлассных легионеров, было много денег, а сейчас финансов поменьше, выступают много молодых украинцев. Какой чемпионат вам ближе теперешний или 2012-14 годов?
— Тут даже нечего сравнивать. Конечно, мне ближе тот чемпионат, когда были заполнены все трибуны. Тогда и молодежь наша быстрее росла, потому что они играли рядом с классными футболистами. Сейчас и учиться не у кого.
Нынче даже футболисты «Динамо» и «Шахтера» не такого уровня, как раньше. Команды выходят в Лигу чемпионов и пропускают там столько голов. Это недопустимо. Наверное, надо это пережить.
Я не могу сказать, что молодежь сильно рванула вперед, может, где-то в «Динамо». Забарный засветился. Думаю, из него что-то получится. Также могу назвать Сироту, Шапаренко.
У «Шахтера» появился Мудрик. Но это очень мало. Уже прошло столько лет, а мы варимся в одном и том же соку. Молодежная сборная Украины стала чемпионом мира, но из этой команды мало кто заиграл на высоком уровне.
Ранее Маркевич заявил, что ему не нравится футбол донецкого «Шахтера».
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