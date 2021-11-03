Маркевич: «Боюсь, что у нас ни одна команда не выйдет в евровесну»

Мирон Маркевич / Фото: Sport.ua

Украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру «Динамо» в матче с «Барселоной» (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.

С такой «Барселоной», по крайней мере, можно было не проигрывать. Киевляне заслуживали ничью. Но так играть трудно – нужно, чтобы кто-то был впереди. В целом вся команда сыграла неплохо, но этого мало в Лиге чемпионов.

Боюсь, что у нас ни одна команда не будет весной играть ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы».