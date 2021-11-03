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Маркевич: «Боюсь, что у нас ни одна команда не выйдет в евровесну»
Тренер оценил игру «Динамо» в матче с «Барселоной»
17:34
Мирон Маркевич / Фото: Sport.ua
Украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру «Динамо» в матче с «Барселоной» (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.
«Динамо» сыграло гораздо лучше, чем в Барселоне. Могло и забить, но нужно иметь нападающего, чтобы забивать. Гармаш – это хорошо для нынешнего чемпионата Украины, а в Лиге чемпионов у киевлян забивать некому. На таком уровне ход с Гармашем впереди не проходит.
С такой «Барселоной», по крайней мере, можно было не проигрывать. Киевляне заслуживали ничью. Но так играть трудно – нужно, чтобы кто-то был впереди. В целом вся команда сыграла неплохо, но этого мало в Лиге чемпионов.
Боюсь, что у нас ни одна команда не будет весной играть ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы».
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