Маркевич: «Динамо» не слабее «Аугсбурга», с «Баварией» можно побороться»

Мирон Маркевич / Фото: Twitter

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о шансах «Динамо» на победу в матче с «Баварией» в 5-м туре Лиги чемпионов.

– Хотелось бы. Я смотрел последний матч «Баварии» (1:2 с «Аугсбургом») – не в лучшей они форме. Надо выходить и играть на результат. Да, «Аугсбургу» немного повезло, но команда выстояла. Не думаю, что «Динамо» слабее «Аугсбурга», можно побиться с ними, ничего страшного нет.

– А минусом это поражение не станет, ведь «Бавария» будет злой?

– Она злая, но не все будут играть. Надо характер проявить. Надо поверить в себя, ничего там такого нет. Ясно, что будет непросто, но надо дать бой. Команда классная, я ничего не говорю, но надо показать игру.

– Вдобавок к игрокам, которые не приедут в Киев, «Бавария» уже в плей-офф. Может, «Динамо» даже воспользуется отсутствием мотивации у соперника и возьмет очки?

– Такие команды не бывают немотивированными. Но да, если бы им очень надо было выиграть в Киеве, то все было бы по-другому. А так, думаю, у «Динамо» есть неплохие шансы зацепиться за какие-то очки.

– Может «Бенфика» не проиграть на выезде «Барселоне» и лишить «Динамо» шансов на евровесну уже сегодня?

– В «Барселоне» новый тренер, в последнем матче они не пропустили – это уже о чем-то говорит. Будем надеяться, что «Барселона» обыграет португальцев.