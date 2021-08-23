Маркевич: «Для нас футболисты 1999 года рождения – уже ветераны»

Остап Маркевич / фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал средний возраст игроков нынешнего состава команды.

Давно говорят, что «Шахтер» отдает много футболистов в аренду «Мариуполю». Вы сейчас тренируете эту команду, эту молодежь. Вас задевает то, что «Мариуполь» обесценивают, называют чуть-ли не фарм-клубом «Шахтера»?

Премьер-лига – серьезное соревнование далеко не самой последней страны в Европе, хотя были мнения, что у нас какой-то не такой футбол. У нас с футболом все очень хорошо, я вас уверяю, просто совпадение неудачное.

Если в прошлом году у нас была молодая команда, то в этом году она еще моложе. Я не могу сказать, что что-то происходит не так между нами и «Шахтером». Просто нам нужно понять, что, допустим, в «Черноморце» футболисты 1999-2000 года рождения.

Для нас это уже ветераны – Кулаков, Чех, Топалов. А у них вся команда такая. 2001 года рождения несколько человек, все остальные – 21-22 года.

У нас – 2003-2004 года рождения, то есть 17-18 лет. Это дети. Хотя мы очень рады, что они у нас есть. Они очень талантливые и пытаются быть мужчинами, но это очень сложно».