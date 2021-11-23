Маркевич: «Думаю, «Шахтеру» по силам обыграть и «Интер», и «Шериф»
Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о шансах «Шахтера» на победу в матче с «Интером» в 5-м туре Лиги чемпионов.
– Ситуация у «Шахтера» непростая – надо выиграть у «Интера». Другой результат не устроит. Но в футболе все реально. Главное, какой настрой у команды, как они выходят на поле. Хотя последний матч «Интер» провел на хорошем уровне – 3:2 против «Наполи». Но у них есть свои проблемы, надо их использовать.
– В заявку на «Интер» попал Коноплянка. Он получит свой шанс?
– Я не знаю, в каком он сейчас состоянии. Он давно не играл. Наверное, тренер хочет поднять его психологическое состояние. Не думаю, что он выйдет на поле. Но по крайней мере он уже в заявке. А через матчи УПЛ, возможно, он и выйдет на уровень, на котором был когда-то.
– «Шериф» еще способен насолить «Шахтеру»?
– Горнякам надо побеждать в матчах с «Интером» и «Шерифом». Все в их руках. Думаю, им по силам это сделать. Надо будет очень хорошо работать в отборе мяча и прессинге, так просто «Интер» не обыграть.
А «Шериф» и так уже прыгнул выше головы.
Матч «Интер – «Шахтер» состоится 24-го ноября. Начало – в 19:45.
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