Маркевич: «Эмоции у игроков «Мариуполя» останутся в головах после победы над «Шахтером»

Азовцы во второй раз на сборе обыграли «горняков»

Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Шахтером» в контрольном матче на сборе.

«Мариуполь» провел два кряду спарринга. Вчера Ваша команда уступила «Астане» (2:3), а сегодня переиграла «Шахтер» (2:1). Довольны ли вы игрой своих подопечных в этих матчах?

«Считаю, что по одному тайму в каждой из этих игр мы сыграли очень хорошо. В двух других таймах мы также, в целом, выглядели неплохо, но есть над чем работать».

Победа над «Шахтером», пусть и в товарищеской игре, даст молодым футболистам психологическую уверенность?

«Конечно. Любая победа автоматически дарит позитивные эмоции. Уверен, эти эмоции останутся в головах у наших ребят».

В сегодняшней игре должен был принять участие Александр Драмбаев. Но за несколько минут до стартового свистка арбитра Вы заменили его на Петра Стасюка.

«Драмбаев почувствовал на разминке болевой дискомфорт. Это вынужденная замена. Возможно, сыграй Александр, то команда могла выглядеть еще лучше. Драмбаев – это скорость, мощь и опасность на левом фланге. Но ничего страшного. Это сборы. У нас в приоритете сохранить футболистов и не выжимать их полностью. Свой максимум они должны будут продемонстрировать в чемпионате».

До первого официального матча в чемпионате против «Черноморца» осталось не так уж и много времени. Насколько, по Вашему мнению, готова уже команда?

«Думаю, где-то процентов на 85 мы готовы. У нас есть еще небольшой временной гандикап. Мы за это время попытаемся достичь максимальной готовности. Это сборы, и если правильно спланировать подготовку, то все будет нормально».

Довольны ли вы тем, как адаптируются в команде новички? Их работой на тренировках и в спаррингах?

«Безусловно. Нам нравится их работа, отношение к тренировкам и их поведение в быту».

«Мариуполь» во второй раз на сборе обыграл «Шахтер».