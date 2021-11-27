Маркевич: «Если увижу, что у игроков не горят глаза – уйду из «Мариуполя»

Остап Маркевич / фото - Мариуполь

«Львов» в выездном матче 16 тура Премьер-лиги обыграл «Мариуполь» (1:0). Главный тренер азовцев Остап Маркевич поделился своими впечатлениями от поединка, а также рассказал, при каких условиях уйдет с поста наставника «Мариуполя».

Ваше мнение по поводу незасчитанного гола Мампасси.

Какое мнение… Тут только выражения не совсем корректные. Что тут скажешь? У нас есть новый куратор судейства – пусть посмотрит. Возможно, пора делать выводы и что-то менять. Может быть, по этой причине наши клубы ничего не могут показать на европейской арене. У нас и так молодая команда, а над ней так издеваются. Что тут можно сказать? Верю, что новый куратор разберется и наведет порядок.

В прессе появилась информация, что у Вас с Олегом Кудриком конфликт. Это правда?

Никакого конфликта не было. Просто было принято решение, что нам не стоит дальше продолжать сотрудничество. Но никакого конфликта не было. Это спокойное адекватное решение.

Согласны, что положение «Мариуполя» критично?

Нужно бороться до конца. Не только в футболе, но и в жизни. Впереди еще практически весь второй круг. Да, ситуация выглядит не очень хорошо. Но при правильном подходе мы можем все исправить. Таких примеров в футболе хватает.

Тренерская работа оценивается по трем критериям. Во-первых, это качество игры. Второй критерий – это прогресс футболистов. И третий – этот результат. У нас два критерия есть, нет только результата. Если я увижу, что у меня нет контакта с командой, что у ребят не горят глаза и они не воспринимают мои идеи – то я пожму им руки и уйду.