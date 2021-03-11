Маркевич: «Если Ярославский сказал, обязательно доведет дело до конца»

Бывший тренер «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал о том, как воспринял новость о возрождении клуба Александром Ярославским. Также специалист прокомментировал возможность снова возглавить команду.

Я не сомневаюсь, что кроме него никто не сможет возродить клуб. Ярославский – человек слова. Плюс, я так понял, и харьковская власть готова подключиться к этому процессу. Эти все моменты обнадеживают. На футбольные темы мы не разговаривали. 8 марта Ярославский поздравил мою жену с праздником, а я – его жену.

В период работы в «Металлисте» я ничем не был обижен. Поэтому я, наверное, так долго и проработал в этом клубе. В те годы мы не жировали, но то, что говорилось, делалось, и это было очень важно как для футболистов, так и для главного тренера.

Тогда «Металлист» был сильнее «Динамо» и наравне противостоял «Шахтеру». Ярких матчей хватало. Уверен, если бы Ярославский не ушел, «Металлист» стал бы чемпионом страны. Но, к сожалению, некоторым людям быстро удалось разрушить то, что строилось годами.

Если даже мне и поступит предложение от «Металлиста», то нужно садиться и разговаривать о том, как это все видит босс клуба, руководитель. Прошло много времени с тех славных пор, все нужно начинать по сути с нуля. На данном этапе нет смысла об этом говорить.

Успех «Металлиста» зависит от того, как все будет развиваться. Во-первых, нужны футболисты, чтобы команда могла решать серьезные задачи. Необходимо решить целый комплекс проблем: вернуть название клуба, базу, школу. Еще очень много вопросов. Но я знаю Александра Ярославского. Если он что-то сказал, то доведет это дело до конца.