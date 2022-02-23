Маркевич: «Из «Мариуполя» хотел уйти в августе»

Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич признался, что в августе хотел уйти из команды.

Как в «Мариуполе» обстоят дела с зарплатами и премиями? Нет задолженностей?

На сколько рассчитан ваш контракт с «Мариуполем»?

Какие у вас планы после окончания контракта?

В первом круге была информация, что вы подаете в отставку, то вас увольняют. Когда ваш уход из «Мариуполя» был ближе всего?

Но меня остановил вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин. Он сказал, что клуб мне полностью доверяет и у меня есть действующий контракт, который я должен выполнять. Потом игра команды улучшилась, но результаты улучшить не удалось. На это повлияло много факторов. Не хочу об этом говорить.

Надеюсь, во втором круге, результаты придут, и мы исправим ситуацию. Я чувствую доверие от руководства и у нас хорошие отношения с командой».