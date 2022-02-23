Маркевич: «Из «Мариуполя» хотел уйти в августе»
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич признался, что в августе хотел уйти из команды.
Как в «Мариуполе» обстоят дела с зарплатами и премиями? Нет задолженностей?
«С этим в «Мариуполе» никогда проблем не было. В финансовом плане все очень солидно и профессионально».
На сколько рассчитан ваш контракт с «Мариуполем»?
«До лета это этого года. Как и было подписано – на год».
Какие у вас планы после окончания контракта?
«Пока что нужно сохранить прописку «Мариуполя» в УПЛ, а там посмотрим».
В первом круге была информация, что вы подаете в отставку, то вас увольняют. Когда ваш уход из «Мариуполя» был ближе всего?
«Был такой разговор после игры с «Черноморцем» в августе. Я чувствовал ответственность за результат. К тому же в то время у нас не совсем клеилась игра. В тот момент я хотел прекратить сотрудничество с «Мариуполем».
Но меня остановил вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин. Он сказал, что клуб мне полностью доверяет и у меня есть действующий контракт, который я должен выполнять. Потом игра команды улучшилась, но результаты улучшить не удалось. На это повлияло много факторов. Не хочу об этом говорить.
Надеюсь, во втором круге, результаты придут, и мы исправим ситуацию. Я чувствую доверие от руководства и у нас хорошие отношения с командой».
Контракт планируете отработать до конца?
«Планирую до конца, но футбольная тренерская жизнь непредсказуемая».
«Мариуполь» идет последним в таблице УПЛ.
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