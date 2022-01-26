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Маркевич: «Каждый должен знать, где друг, а кто – враг. О каком братании с россиянами может идти речь»

Украинцам рекомендовали не стоять рядом с российскими спортсменами на олимпиаде
Olympics Пекин-2022
14:19
Маркевич: «Каждый должен знать, где друг, а кто – враг. О каком братании с россиянами может идти речь»
Мирон Маркевич / фото - dynamo.kiev

Бывший тренер харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич прокомментировал рекомендацию для украинских спортсменов не стоять рядом с россиянами на олимпиаде в Пекине:

«Здесь и комментировать особо нечего. По большому счету не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто — враг.

Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать.

А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях самого высокого уровня».

Ранее Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, о рекомендациях для наших спортсменов, чтобы избежать скандалов. Стоять в стороне от россиян – одно из главных указаний для избегания провокаций.

Данное решение вызвало настоящую истерику в РФ: все – от Валуева до Соловьева – уже высказались.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Мирон Маркевич Пекин-2022

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