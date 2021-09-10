Маркевич: «Хотели, чтобы каждый игрок принимал участие в тренировках, но многие выступают за сборную Украины»

Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал предстоящий матч против «Колоса» в 7-м туре УПЛ.

Я не могу нарекать на то, что мои футболисты выступают за нашу страну. Это же сборная Украины! Они обязаны защищать честь нашей страны, поэтому этот момент важен и для них, и для нас.

Доволен, что лазарет команды пустеет. Я не могу жаловаться. Нам предстоит серьезный матч, как и каждый в УПЛ».