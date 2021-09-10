Остап Маркевич: «Лазарет «Мариуполя» почти опустел – хватит пенять на судьбу»
Маркевич: «Хотели, чтобы каждый игрок принимал участие в тренировках, но многие выступают за сборную Украины»
Тренер доволен опустевшим лазаретом команды
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал предстоящий матч против «Колоса» в 7-м туре УПЛ.
«В среду к нам вернулись пять игроков молодежной сборной, а в усеченном составе было не так уж и удобно работать. В четверг приехали еще и Драмбев с Вьюнником. Мы бы хотели, чтобы каждый принимал участие в тренировочном процессе и отрабатывали необходимые аспекты игры.
Я не могу нарекать на то, что мои футболисты выступают за нашу страну. Это же сборная Украины! Они обязаны защищать честь нашей страны, поэтому этот момент важен и для них, и для нас.
Доволен, что лазарет команды пустеет. Я не могу жаловаться. Нам предстоит серьезный матч, как и каждый в УПЛ».
Азовцы сыграют с «Колосом» 12 сентября.
«Мариуполь» пока без побед в нынешнем сезоне.
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