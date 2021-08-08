Маркевич: «Хотелось бы, чтобы первый тайм с «Днепром-1» просто исчез»
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич дал комментарий пресс-службе клуба после поражения в матче 3-го тура УПЛ от «Днепра-1» (1:2).
Тяжело сейчас что-то комментировать. На клавиатуре есть клавиша «delete». Хотелось бы сделать так, чтобы первый тайм просто исчез. Чтобы двигаться дальше, необходимо проанализировать что произошло. Будем жестко реагировать. Мы не можем понять, в чем причина.
Кто-то должен переосмыслить свое отношение. Я не люблю говорить плохо про свою команду, но сегодня, наверное, мы провели худший тайм за мою тренерскую карьеру. Будем разбираться, и принимать решения.
Пример с тех ребят, которые вышли во втором тайме. Это удивительный факт. Каждый раз футбол дарит какие-то новые эмоции. Вот сегодня мне очень понравились наши молодые ребята. Единственный, к которому у меня нет вопросов, это Денис Шостак. Сегодня он отыграл свою первую игру в жизни на профессиональном уровне.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что есть с кем работать. Будем работать с теми футболистами, которые хотят играть в футбол. С теми, у кого есть сознание бойца, сознание футболиста, профессионала. С этими ребятами мы будем работать.
У вас были сложности при выборе стартового состава.
У нас выпала вся середина – три футболиста основного состава – Дмитрий Мишнев, Олег Очеретько и Максим Чех. Это очень существенные потери. Эти ребята фактически являются нашим хребтом. Они знают, как играть в высоком прессинге, кого и как накрывать, когда мы опускаемся немного ниже.
Эти элементы мы не могли за пару дней объяснить Плаксе или Шостаку. Это невозможно. Поэтому «Днепр-1» через пас очень легко выходил из-под нашего высокого прессинга или прессинга во второй зоне. Отсутствие этих футболистов повлияло на нашу игру. Если бы они были на поле, то такого провала в первом тайме не было бы. Но я не хочу искать оправданий.
Вы очень эмоционально отреагировали на удаление Драмбаева.
Это молодость. Драмбаев хотел себя проявить, сыграть как лучше. И я где-то на эмоциях отреагировал, так как не мог понять, как так можно поступать. Будем разговаривать. Для Саши это будет урок.
Я помню, как Тайсон приехал в «Металлист» и в первой же игре заработал удаление. Вильягра, Кристальдо в первых своих играх получили красные карточки. Это все эмоции. Нужно учиться их контролировать.
«Мариуполь» после трех матчей с одним пунктом идет 12-м в турнирной таблице чемпионата Украины.
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