Маркевич: «Хотелось бы, чтобы первый тайм с «Днепром-1» просто исчез»

Остап Маркевич / Фото: fcmariupol.com

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич дал комментарий пресс-службе клуба после поражения в матче 3-го тура УПЛ от «Днепра-1» (1:2).



Кто-то должен переосмыслить свое отношение. Я не люблю говорить плохо про свою команду, но сегодня, наверное, мы провели худший тайм за мою тренерскую карьеру. Будем разбираться, и принимать решения.

Пример с тех ребят, которые вышли во втором тайме. Это удивительный факт. Каждый раз футбол дарит какие-то новые эмоции. Вот сегодня мне очень понравились наши молодые ребята. Единственный, к которому у меня нет вопросов, это Денис Шостак. Сегодня он отыграл свою первую игру в жизни на профессиональном уровне.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что есть с кем работать. Будем работать с теми футболистами, которые хотят играть в футбол. С теми, у кого есть сознание бойца, сознание футболиста, профессионала. С этими ребятами мы будем работать.