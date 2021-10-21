Маркевич: «Команда из Мариуполя никому не нужна»

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Бывший тренер Мирон Маркевич поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «Мариуполя» и своего сына Остапа Маркевича.

Увы, такая тренерская судьба. Когда из команды уходит восемь человек, а подкрепления нет, то и на достойный результат рассчитывать сложно. Одними молодыми игроками результата не добьешься. Перспективная молодежь – это хорошо, но она нестабильная. Может выдать феерическую игру, а потом пропасть. Поэтому усиление, конечно, нужно было.

Всегда так говорят, если неудачный результат, то появляются слухи об отставке. Но такова тренерская судьба. Я тоже через такое проходил.

Есть ли шансы у «Мариуполя» набрать очки в ближайших матчах? Конечно. Но это футбол. С «Металлистом-1925» у мариупольцев были голевые моменты, могли еще 3-4 мяча забить, но в итоге остались без очков».