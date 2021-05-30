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Маркевич: «Малиновскому стоит попробовать себя в чемпионате Англии»

Глава комитета национальных сборных УАФ считает, что украинцу стоит сменить клубную прописку
Футбол Украинские легионеры
21:28
Маркевич: «Малиновскому стоит попробовать себя в чемпионате Англии»
Мирон Маркевич / фото - УАФ

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич в интервью YouTube каналу «Мова футболу» посоветовал Руслану Малиновскому уйти их «Аталанты».

«При всем уважении, «Аталанта» – не топ-клуб, а Малиновский уже созрел для следующего шага. Сейчас он выглядит очень хорошо.

Руслану попробовать бы себя в чемпионате Англии. Будь то «Челси» или какая-то другая команда. Почему нет?».

Напомним, Малиновский объяснил, почему не исполняет все стандарты в сборной.

Источник: Динамомания Михаил Рыбак
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Теги

Аталанта Руслан Малиновский Челси Мирон Маркевич

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