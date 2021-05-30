Убедил руководство. «Челси» предложил Канте новый контракт
Маркевич: «Малиновскому стоит попробовать себя в чемпионате Англии»
Глава комитета национальных сборных УАФ считает, что украинцу стоит сменить клубную прописку
21:28
Мирон Маркевич / фото - УАФ
Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич в интервью YouTube каналу «Мова футболу» посоветовал Руслану Малиновскому уйти их «Аталанты».
«При всем уважении, «Аталанта» – не топ-клуб, а Малиновский уже созрел для следующего шага. Сейчас он выглядит очень хорошо.
Руслану попробовать бы себя в чемпионате Англии. Будь то «Челси» или какая-то другая команда. Почему нет?».
Напомним, Малиновский объяснил, почему не исполняет все стандарты в сборной.
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