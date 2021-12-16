Маркевич: «Мариуполь» – главный претендент на вылет. С детьми в УПЛ делать нечего»

Экс-тренер считает, что команда сможет изменить ситуацию

Фото: УАФ

Бывший тренер Мирон Маркевич рассказал, кого считает главным кандидатом на вылет из УПЛ.

Кто главный претендент на понижение в классе?

«Пока «Мариуполь». Хотя если руководство клуба серьезно обратит внимание на команду и зимой азовцы смогут укрепиться, то еще можно бороться. С детьми в премьер-лиге делать нечего. Ушло девять человек, а на их место пришли 17-летние юноши. О каком-то мгновенном прогрессе не может быть и речи».

Такая ситуация может отразиться на имидже Остапа Маркевича? Он вроде бы неплохо работает, но бессилен изменить ситуацию.

«Пусть все пережует. Если карьера тренера гладко начинается, то обычно плохо заканчивается. Он просто попал в такую ​​ситуацию. Футболисты особо не хотят ехать в «Мариуполь», судьи, прямо скажем, не уважают – чуть ли не в каждой игре удаления и пенальти». Что я могу ему подсказать? Нужно терпеть и работать. А то, что Остап серьезно относится к своим обязанностям, я имел возможность увидеть своими глазами».

Сообщалось, что два игрока «Мариуполя» точно покинут команду.