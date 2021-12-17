Маркевич: «Миколенко завоюет авторитет у фанатов «Эвертона»

Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо

Бывший тренер «Металлиста» и сборной Украины Мирон Маркевич отреагировал на возможный переход защитника «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон»:

Мне приходилось читать высказывания некоторых экспертов, что Миколенко еще рано ехать в Англию. Я так не считаю, наоборот, Виталию нужно срочно распрощаться с чемпионатом УПЛ, где конкуренция невысокая, а в АПЛ, с ее накалом в каждом поединке, у него будут шансы не только демонстрировать свои лучшие качества, но и быстро устранить имеющиеся недостатки.

В свое время, возглавляя «Металлист», нам приходилось играть в еврокубке с «Эвертоном», и была возможность убедиться, какой популярностью пользуется этот клуб в Ливерпуле, какие взыскательные у него болельщики. Я не сомневаюсь, что, благодаря своему желанию сыграть «через не могу», Миколенко завоюет авторитет у местных фанов и приложит максимум усилий, чтобы «Эвертон» покинул зону вылета. А в целом переход динамовца в «Эвертон» послужит повышению имиджа украинского футбола на международной арене».