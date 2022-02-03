Маркевич: «Мне футбол «Шахтера» при Де Дзерби не нравится, он сонный»

Мирон Маркевич / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал игру «Шахтера» при Роберто де Дзерби.

— Мне этот футбол непонятен. Сейчас я смотрю английскую Премьер-лигу, там все играют вперед на скорости. Меня тоже нельзя упрекнуть, что «Металлист» и «Днепр» играли в держании мяча на своей половине поля. Мы всегда играли вперед, включали прессинг на чужой половине поля.

Не знаю, может, Де Дзерби что-то знает, чего не знаю я, и эта тактика принесет успех. Но пока я не вижу сдвигов. Раньше «Шахтер» всегда играл на скорости, сложно было кого-то поймать. Срна справа, Шевчук слева. Включались Тейшейра, Коста и Мхитарян. Все бежали вперед.

А держание мяча на своей половине поля мне не понятно. Это не только «Шахтера» касается, но и всех наших команд. Я называю это – сонный футбол. Мне такое не нравится.