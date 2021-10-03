Маркевич: «Много голов в матче «Динамо» – «Шахтер» не будет»

Украинское «классико» будет напряженным

Мирон Маркевич / фото - Eurosport

Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич поделился ожиданиями от долгожданного матча УПЛ между «Динамо» и «Шахтером»:

«Убежден, что будет совсем иной футбол, чем в недавнем Суперкубке Украины. Думаю, что «динамовцы», скорее всего, сыграют вторым номером. И не только потому, что запомнили разгром в Суперкубке, просто контратакующие действия приносили им часто дивиденды в сражениях с «горняками». Все же, на мой взгляд, не стоит ждать много голов в этом матче. У «Динамо» уже давно проблемы с завершением атак в важных матчах, а на результативность дончан может повлиять отсутствие их травмированного бомбардира Лассины Траоре. Поэтому склоняюсь к тому, что все закончится нулевой ничьей, или со счетом 1:1».

Траоре является лучшим голеадором «горняков» в этом сезона. За 11 матчей буркинский форвард забил девять мячей.

К десятому туру «Динамо» и «Шахтер» подходят, занимая первую и вторую строчку соответственно. Дончане отстают от своего соперника на три очка.

Игра состоится уже сегодня, 3 октября в 19:30.

Онлайн трансляция «Динамо» – «Шахтер».