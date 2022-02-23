Маркевич: «Мы довольны молодыми футболистами из «Шахтера»

Остап Маркевич / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался об арендованных игроках команды.

Также после травмы восстановился наш защитник Сергей Чоботенко. Для нас это как трансфер, потому что он пропустил первый круг.

Андрей Кухарук – очень качественный и опытный полузащитник, с которым я работал еще в «Агробизнесе». Я еще тогда было заметно его стремление прогрессировать.

Даниил Литовченко – очень перспективный молодой футболист с хорошей скоростью, который очень сильно выделялся во второй лиге в составе «Яруда». Сейчас он травмирован, но в будущем, он нам поможет.

Также мы довольны молодыми футболистами, арендованными у «Шахтера». Это Илья Гулько, Эдуард Козик и Даниил Гончарук. Они все выступают за юношескую сборную Украины. Возможно, они не сразу будут играть в основе, но на перспективу это хорошее усиление для нас.

Мы ждем еще трансферы. Разговариваем с людьми, которые могут нас усилить. Нам нужно укрепить обязательно середину и, возможно, фланги»