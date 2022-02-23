Маркевич: «Мы довольны молодыми футболистами из «Шахтера»
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался об арендованных игроках команды.
«Я считаю Женю Гальчука одним из сильнейших вратарей Украины. Он хорош в рамке и в игре ногами. Также у него есть огромный опыт и лидерские качества. Алексей Быков – это скорость, мощь и игра головой. Могу сказать, что он настоящий боец.
Также после травмы восстановился наш защитник Сергей Чоботенко. Для нас это как трансфер, потому что он пропустил первый круг.
Андрей Кухарук – очень качественный и опытный полузащитник, с которым я работал еще в «Агробизнесе». Я еще тогда было заметно его стремление прогрессировать.
Даниил Литовченко – очень перспективный молодой футболист с хорошей скоростью, который очень сильно выделялся во второй лиге в составе «Яруда». Сейчас он травмирован, но в будущем, он нам поможет.
Также мы довольны молодыми футболистами, арендованными у «Шахтера». Это Илья Гулько, Эдуард Козик и Даниил Гончарук. Они все выступают за юношескую сборную Украины. Возможно, они не сразу будут играть в основе, но на перспективу это хорошее усиление для нас.
Мы ждем еще трансферы. Разговариваем с людьми, которые могут нас усилить. Нам нужно укрепить обязательно середину и, возможно, фланги»
Ранее Маркевич заявил, что не верит в нападение Владимира Путина на Украину.
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