Маркевич вызовет игроков юнирского состава на матч «Мариуполя» с «Шахтером»

Игра пройдет на стадионе, где азовцы добыли первую победу в текущем сезоне УПЛ

Фото: meta-ratings.com.ua

«Мариуполь» в 8-м туре УПЛ сыграет с «Шахтером».



Матч состоится 18 сентября в Ковалевке, поскольку на стадионе в Мариуполе проводятся ремонтные работы. Отметим, что на арене «Колоса» азовцы добыли первую победу в текущем сезоне УПЛ.

В субботу «Мариуполь» не сможет рассчитывать на многих арендованных футболистов, а также из-за травмы игру пропустит Сергей Чоботенко. Поэтому главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич задействует группу игроков юниорского состава.

Напомним, что «Мариуполь» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины с четырьмя очками в семи матчах.