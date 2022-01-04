Маркевич назвал аспект игры, который поможет Довбыку стать топ-форвардом Европы

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Бывший тренер «Днепра» Мирон Маркевич поделился мнением о дальнейших перспективах экс-подопечного – нападающего Артема Довбыка. Также специалист оценил возможность перехода игрока в «Шахтер» или «Динамо».

Вариант с «Шахтером» или «Динамо» для Довбыка? Нужно всегда двигаться только вперед, хотя «Шахтер» и «Динамо» всегда выступают в еврокубках… Не думаю, что это был бы худший вариант для нападающего. Но если есть возможность попасть в какой-то авторитетный европейский клуб, ее нужно использовать.

Классный форвард подойдет любой команде. Если он умеет забить, это уже хорошо. Но если Артем хочет стать топ-нападающим Европы, ему нужно улучшить игру на втором этаже.