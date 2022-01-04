Довбык: «Население Дании – как один Киев, а полей больше, чем по всей Украине»
Маркевич назвал аспект игры, который поможет Довбыку стать топ-форвардом Европы
Экс-тренер «Днепра» отметил, что у футболиста есть данные для этого
Мирон Маркевич / Фото - УАФ
Бывший тренер «Днепра» Мирон Маркевич поделился мнением о дальнейших перспективах экс-подопечного – нападающего Артема Довбыка. Также специалист оценил возможность перехода игрока в «Шахтер» или «Динамо».
Тройка лучших футболистов чемпионата Украины в 2021 году? Само собой разумеется, что без матчей сборной и еврокубковых поединков, этот выбор будет неполноценным, поэтому на первое место я бы поставил Михаила Мудрика, на второе – Артема Довбыка и на третье – Виталия Миколенко. Да, я бы тоже упомянул среди лучших Николая Шапаренко, но я уже назвал свою тройку, отступать нельзя.
Вариант с «Шахтером» или «Динамо» для Довбыка? Нужно всегда двигаться только вперед, хотя «Шахтер» и «Динамо» всегда выступают в еврокубках… Не думаю, что это был бы худший вариант для нападающего. Но если есть возможность попасть в какой-то авторитетный европейский клуб, ее нужно использовать.
Классный форвард подойдет любой команде. Если он умеет забить, это уже хорошо. Но если Артем хочет стать топ-нападающим Европы, ему нужно улучшить игру на втором этаже.
Ранее Довбык вспомнил свой датский период карьеры.
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