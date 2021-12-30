Маркевич: «Сборная Украины не может похвастаться глубиной состава»
Маркевич назвал лучших игроков сборной Украины в 2021-м году
Опытный наставник выделил троих исполнителей
17:44
Мирон Маркевич / Фото: Twitter
Украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучших игроков сборной Украины в 2021-м году.
— Кто на Ваш взгляд, в прошедшем сезоне выделялся в главной команде страны?
— Георгий Бущан, Илья Забарный, отмечу и Андрея Ярмоленко. Хотя ему не хватает игровой практики на клубном уровне, но это не мешает ему быть настоящим лидером в сборной.
— А кто наоборот, разочаровал среди подопечных Александра Петракова?
— Я не могу утверждать, что кто-то откровенно провалил отборочный цикл, все старались, у одних это получалось лучше, у других – похуже.
Ранее Маркевич оценил жеребьевку для сборной Украины в стыковых матчах ЧМ-2022.
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