Мирон Маркевич / Фото: Twitter

Украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучших игроков сборной Украины в 2021-м году.

— Георгий Бущан, Илья Забарный, отмечу и Андрея Ярмоленко. Хотя ему не хватает игровой практики на клубном уровне, но это не мешает ему быть настоящим лидером в сборной.

— А кто наоборот, разочаровал среди подопечных Александра Петракова?

— Я не могу утверждать, что кто-то откровенно провалил отборочный цикл, все старались, у одних это получалось лучше, у других – похуже.