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Маркевич назвал причину ошибок игроков «Мариуполя»

Команда идет на последнем месте в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
11:25
Маркевич назвал причину ошибок игроков «Мариуполя»
Остап Маркевич / фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался об игре команды в первой части нынешнего сезона.

После окончания первой части чемпионата Украины ваша команда зимует на последнем месте. Уже успели разобраться с причинами такого положения дел?

«Здесь можно ответить, что есть комплекс событий. Конечно, наше положение в турнирной таблице неприглядное, однако это не безвыходная ситуация. Мы знаем, что у нас есть проблемы в обороне, ведь мы пропустил 44 мяча, а это больше всего в УПЛ. Это все от неопытности и физической незрелости наших игроков.

Персональная ловкость атакующих элементов, которые есть в арсенале игроков УПЛ гораздо разнообразней, нежели на молодежном уровне. Все делается быстрее.

К сожалению, наши ребята набираются опыта за счет ошибок. Любой пропущенный гол для защитников – стресс. Только таким способом в памяти формируются четкие сигналы и приобретается необходимый опыт во взрослом футболе.

Конечно, ошибки можно сократить за счет обучающих видео и отрабатывания соответствующих всевозможных действий на тренировках, как в атаке, так и в обороне, но, к сожалению, ошибок не избежать».

Наверняка в тренировках и контрольных матчах ваши игроки не допускают столько ошибок?

«Это очень хороший вопрос. Действительно, мы наблюдаем за этим. В тренировочном процессе и во время спаррингов наши игроки действуют увереннее. Наша задача довести до ребят информацию, что между официальными играми и тренировочными матчами нет различий.

Думаю, что есть украинская особенность – мы все время переживаем. Игроки боятся критики. Особенно это просматривается на сборах, где футболисты не чувствуют давления. Да и в нашем обществе такое сплошь и рядом. Нам с детства внушают страх последствий от неудач».

После первой части сезона 21/22 «Мариуполь» замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав лишь 8 очков за 18 туров.

Ранее Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе».

Источник: SportArena Павел Харченко
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Мариуполь Остап Маркевич

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