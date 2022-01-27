Маркевич назвал причину ошибок игроков «Мариуполя»
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказался об игре команды в первой части нынешнего сезона.
После окончания первой части чемпионата Украины ваша команда зимует на последнем месте. Уже успели разобраться с причинами такого положения дел?
«Здесь можно ответить, что есть комплекс событий. Конечно, наше положение в турнирной таблице неприглядное, однако это не безвыходная ситуация. Мы знаем, что у нас есть проблемы в обороне, ведь мы пропустил 44 мяча, а это больше всего в УПЛ. Это все от неопытности и физической незрелости наших игроков.
Персональная ловкость атакующих элементов, которые есть в арсенале игроков УПЛ гораздо разнообразней, нежели на молодежном уровне. Все делается быстрее.
К сожалению, наши ребята набираются опыта за счет ошибок. Любой пропущенный гол для защитников – стресс. Только таким способом в памяти формируются четкие сигналы и приобретается необходимый опыт во взрослом футболе.
Конечно, ошибки можно сократить за счет обучающих видео и отрабатывания соответствующих всевозможных действий на тренировках, как в атаке, так и в обороне, но, к сожалению, ошибок не избежать».
Наверняка в тренировках и контрольных матчах ваши игроки не допускают столько ошибок?
«Это очень хороший вопрос. Действительно, мы наблюдаем за этим. В тренировочном процессе и во время спаррингов наши игроки действуют увереннее. Наша задача довести до ребят информацию, что между официальными играми и тренировочными матчами нет различий.
Думаю, что есть украинская особенность – мы все время переживаем. Игроки боятся критики. Особенно это просматривается на сборах, где футболисты не чувствуют давления. Да и в нашем обществе такое сплошь и рядом. Нам с детства внушают страх последствий от неудач».
После первой части сезона 21/22 «Мариуполь» замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав лишь 8 очков за 18 туров.
Ранее Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе».
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