Маркевич назвал причину, по которой «Мариуполь» хорошо начинает матчи, но сдает в концовках

Азовцам пришлось вырывать ничью с «Десной» после 2:0 по ходу встречи

Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился мыслями после ничейного матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Десны» (3:3). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Сложно сказать, потеряли мы два очка или заработали одно. Очень много факторов необходимо учитывать при анализе этой игры. Но, безусловно, нельзя сказать, что мы довольны одним очком, ведя по ходу игры 2:0. Но учитывая погодные условия и то, что нам не хватает физической мощи, то мы должны быть довольны. Мы не уступили в борьбе, но все же в определенных моментах не выдержали натиск «Десны».

Это уже не первая игра, когда «Мариуполь» хорошо начинает игру, но в конце сдает. Чего не хватает команде?

Это, прежде всего, психология. Уверенность в собственных силах… Мы работаем над этим компонентом. Но все сразу получиться не может. Однако прогресс есть. Если сравнить наши игры 2-месячной давности и сегодня, то разница есть. Мы стали крепче в плане психологии как команда, так и отдельные футболисты.

Повлияло ли состояния газона на игру Вашей команды?

Конечно, состояние газона повлияло. Поле было тяжелым. Несмотря на это, мы старались играть конструктивно. В определенных моментах нам это удавалось, но не всегда. Сегодня приходилось играть попроще.

Как Вы оцените игру Кащука?

Мы сегодня довольны всеми ребятами! Кроме Кащука сегодня остроту у ворот соперника создавали Топалов и Очеретько. Холод старался. Мампасси сегодня выдал очень солидную игру.

У «Мариуполя» очень много кадровых потерь. Поэтому Холод сегодня играл на позиции нападающего и провел довольно продуктивный матч. Заработал пенальти, создавал остроту у ворот соперника. Планируете ли Вы его и дальше так использовать?

Я после игры пошутил в раздевалке, обращаясь к Холоду: «Что мы будем делать с Кулаковым теперь?». Я знаю, что Артем и Андрей дружат. Если серьезно, то я очень рад за Артема. Он хорошо закрыл эту позицию, проделал большую работу, цеплялся за сложные мячи. Как оказалось, у нас есть еще один нападающий.

Ранее нападающий «Мариуполя» Алексей Кащук поделился эмоциями после своего хет-трика в ворота «Десны».