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Маркевич: «Не думаю, что «Шахтер» проиграет «Интеру», а вот «Динамо» с «Баварией» будет сложно»

Украинским клубам предстоит сыграть с чемпионами своих стран
Футбол Лига чемпионов UEFA
27 сентября 14:07
Маркевич: «Не думаю, что «Шахтер» проиграет «Интеру», а вот «Динамо» с «Баварией» будет сложно»
Мирон Маркевич / фото - Eurosport

Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матчей украинских клубов в Лиге чемпионов.

На этой неделе наши клубы будут проводить матчи в Лиге чемпионов. «Шахтер» сыграет дома с «Интером», а «Динамо» на выезде против «Баварии». Можно рассчитывать на успех в этих матчах?

«Я не думаю, что «Шахтер» проиграет «Интеру». С «Шерифом» «горняки» нас неприятно удивили, никто не ожидал, но так бывает. Последняя игра Шахтера вселила оптимизм. А «Динамо» будет очень сложно. «Бавария» сейчас хороша».

Как вы оцените работу Роберто Де Дзерби на посту главного тренера Шахтера?

«Пока не о чем говорить, ведь результата еще нет. В конце сезона будет понятно. Выставочный матч против Динамо за Суперкубок еще не показатель, хотя Шахтер там хорошо выглядел. Если будут так и дальше продолжать, то Де Дзерби влияет на процесс. Посмотрим».

Почему Де Дзерби игнорирует Степаненко в еврокубковых матчах?

«Это его решение, не хочу это обсуждать. Степаненко — этот тот игрок, что заводит команду».

«Горняки» сыграют с «Интером» в Украине уже завтра, 28 сентября в 19:45.

Киевлян же ждет выездной матч в Мюнхене, который состоится на следующий день, 29 сентября в 22:00.

Напомним, стали известны арбитры матча «Бавария» – «Динамо».

Источник: FanDay Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк Мирон Маркевич

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