Маркевич назвал лучших игроков сборной Украины в 2021-м году
Маркевич: «Не попадание на ЧМ-2022 больно ударит по имиджу украинского футбола»
Тренер высказался о результатах сборной Украины при Петракове
Мирон Маркевич / Фото: Twitter
Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о результатах сборной Украины при Александре Петракове.
— На Ваш взгляд, Александр Петраков на финишной прямой выжал максимум из подопечных?
— Думаю, что да. В последних матчах наша сборная порадовала сплоченностью, желанием сыграть через не могу и остается в гонке за путевку на мировой форму в Катаре. Теперь главное не упустить этот шанс, ибо не попадание в финальную часть больно ударит по имиджу украинского футбола.
Ранее Маркевич назвал лучших футболистов сборной Украины в 2021-м году.
Комментарии 0