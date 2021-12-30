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Маркевич: «Не попадание на ЧМ-2022 больно ударит по имиджу украинского футбола»

Тренер высказался о результатах сборной Украины при Петракове
Футбол Чемпионат мира по футболу
18:51
Маркевич: «Не попадание на ЧМ-2022 больно ударит по имиджу украинского футбола»
Мирон Маркевич / Фото: Twitter

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о результатах сборной Украины при Александре Петракове.

— На Ваш взгляд, Александр Петраков на финишной прямой выжал максимум из подопечных?

— Думаю, что да. В последних матчах наша сборная порадовала сплоченностью, желанием сыграть через не могу и остается в гонке за путевку на мировой форму в Катаре. Теперь главное не упустить этот шанс, ибо не попадание в финальную часть больно ударит по имиджу украинского футбола.


Ранее Маркевич назвал лучших футболистов сборной Украины в 2021-м году.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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