Маркевич: «Не верю, что «Днепр-1» приживется в городе. Это искусственный проект»

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Бывший тренер «Днепра» Мирон Маркевич поделился мнением о «Днепре-1».

В любом случае, я ему благодарен за то, что он меня пригласил и у меня была возможность дойти с «Днепром» до финала Лиги Европы. Для меня это самое главное.

Федецкий говорил, что ему Коломойский должен миллион? Мне больше, но дело не в деньгах. Я прекрасно понимаю, что я их не получу. Да и бог с ними. Главное, что я получил удовольствие от футбола.

Мне присудили определенную сумму, которую «Днепр» должен отдать. Но сейчас есть другая команда — «Днепр-1». Жаль, что «Днепра» нет.

«Днепр-1» — это искусственный проект. Для меня это совершенное другое, да и не только для меня, а и для тех ребят, которые играли и для болельщиков. Я не верю, что «Днепр-1» приживется в Днепре. Фанаты «Днепра» на них не ходят.

Имеет ли Коломойский отношение к «Днепру-1»? Наверное, имеет. Но это уже не те суммы, которые были раньше.