Маркевич не видит смысла в частых арендах форварда «Динамо»

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич оценил зимние изменения в одесском «Черноморце». Также специалист поделился мнением об арендованном у «Динамо» нападающем Назарии Русине.

Есть у Русина шанс заиграть в этой команде? Ему пора уже. Он бегает по арендам, а толку?

Дай Бог, чтобы пошло. Еще молодой игрок. Может, как раз нашел свою команду. Время покажет.