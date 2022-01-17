С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
Маркевич не видит смысла в частых арендах форварда «Динамо»
Известный специалист отметил, что футболисту пора бы уже заиграть
Мирон Маркевич / Фото - УАФ
Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич оценил зимние изменения в одесском «Черноморце». Также специалист поделился мнением об арендованном у «Динамо» нападающем Назарии Русине.
Не знаю, время покажет, второй круг покажет. Ясно, что надо было что-то менять. Единственное, я не знаю, почему ушел Авагимян. Он мне нравился как игрок, но это дело «Черноморца».
Есть у Русина шанс заиграть в этой команде? Ему пора уже. Он бегает по арендам, а толку?
Дай Бог, чтобы пошло. Еще молодой игрок. Может, как раз нашел свою команду. Время покажет.
Ранее конкурентом Русина в «Черноморце» стал нападающий молодежной сборной Болгарии.
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