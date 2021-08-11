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Маркевич: «Не вижу особой разницы между «Колосом» и карагандинским «Шахтером»

Специалист не считает проигрыш большим сюрпризом
Футбол Лига конференций UEFA
12:25
Маркевич: «Не вижу особой разницы между «Колосом» и карагандинским «Шахтером»
Мирон Маркевич / фото - dynamo.kiev

Бывший глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал вылет «Колоса» из Лиги конференций после поражения от карагандинского «Шахтера».

Вылетать от 11-й команды чемпионата Казахстана – позор?

«Я не вижу особой разницы между командами. Нельзя сказать, что игроки «Колоса» не старались. Хотели победить. Но есть такое понятие, как уровень мастерства. Против этого не попрешь. У клуба из Ковалевки футболисты среднего уровня. Но они старались, хотели – этого у них не отберешь».

«Колос» реализовал только 1 из 4 послематчевых пенальти. Не пожалели в команде, что расстались с Селезневым?

«Не знаю, это не ко мне вопрос. Есть главный тренер, ему надо было просчитать вероятность серии пенальти. Более уверенно надо было подходить к 11-метровой отметке. Ощущалось, что карагандинский «Шахтер» был готов к пенальти – и вратарь, и футболисты. А наша команда – не очень».

Ранее украинский эксперт припомнил фанатам, как они высмеивали Евгения Селезнева за то, что тот забивал за «Колос» только с пенальти.

Напомним, тренер карагандинского «Шахтера» рассказал, почему матч с «Колосом» был трудным.

Источник: Трибуна Павел Харченко
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Теги

Колос Шахтер Караганда Мирон Маркевич

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