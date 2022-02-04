Александр Гвоздик поддержал харьковский «Металлист» накануне Winter Cup-2022
Маркевич: «Не вижу смысла в возвращении Тайсона в «Металлист»
Тренер считает, что харьковскому клубу нужны молодые игроки
Мирон Маркевич / Фото: Динамомания
Украинский тренер Мирон Маркевич считает, что возвращение вингера Тайсона не нужно харьковскому «Металлисту».
«Я не думаю, что это нужно «Металлисту». Надо смотреть вперед. У Тайсона уже солидный возраст и я не вижу смысла в его возвращении. Нужно новых, молодых и перспективных игроков».
Ранее Маркевич заявил, что ему не нравится нынешний футбол донецкого «Шахтера».