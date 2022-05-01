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Маркевич: «Несмотря на войну в Украине, наша сборная сильнее, чем шотландская»

Специалист считает, что отсутствие полноценной игровой практики не станет преградой
Футбол Сборная Украины
12:31
Маркевич: «Несмотря на войну в Украине, наша сборная сильнее, чем шотландская»
Фото: УАФ

Украинский тренер Мирон Маркевич поделился своим мнением о матче квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Украины и Шотландии, который пройдет в июне.

Мирон Богданович, шансы в противостоянии Шотландии и Украины сразу после жеребьевки и сейчас отличаются?

Здесь палка о двух концах. Да, шотландские сборники выступают в сильных чемпионатах, опыт у них солидный, но футболисты не роботы и к лету усталость где-то да будет сказываться. Конечно, и у нас есть ребята, которые играют в Европе, но в тоже время динамовцы и «горняки» не обременены соревновательным периодом. Так что здесь многое будет зависеть от тренерского штаба нашей команды, как он подведет коллектив к этому противостоянию. И очень важно, чтобы все лидеры сборной Украины были здоровы.

Лично я считаю, что у нас команда посильнее, чем шотландская, даже, несмотря на нынешнюю ситуацию, в которой оказался отечественный футбол. Нужно просто выйти и сыграть, как мы умеем. 

  

Группа, в которую может выйти Украина.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Шотландии (футбол) Мирон Маркевич

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