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Маркевич: «Никогда не видел такого единства украинской нации, как сейчас»

Опытный специалист заявил, что война началась давно
Футбол Украинская Премьер-лига
03 апреля 08:22
Маркевич: «Никогда не видел такого единства украинской нации, как сейчас»
Мирон Маркевич / Фото: Sport.ua

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о войне россии против Украины.

«В Украине война уже длится восемь лет, с 2014 года. Я тогда работал тренером «Днепра» и мы с футболистами постоянно ездили на передовую и помогали нашим воинам, потому что тогда вообще ничего не было.

Благодаря нашим военным нам удалось остановить войну и освободить большую часть территорий. Зона ОРДЛО все равно осталась. Это никак не давало нам покоя и рано или поздно должно было взорваться. Так и вышло. Не хотят нас наши «братья» оставить в покое. Они сами не живут и другим не дают. Меня это поражает. Имея такую ​​большую территорию и недра, они не живут, а выживают.

Мы должны наращивать наш военный потенциал, не давать им нигде спуск. Рано или поздно они уйдут отсюда. Я уже прожил жизнь и такого единства нашей нации, как сейчас, никогда не видел. Об этом мечтали мои родители. Я счастлив, что я дожил до тех пор, пока у Украины есть нация. Рано или поздно мы все равно победим. Всех нас они не уничтожат, а мы постараемся это сделать».

Ранее тренер сборной Украины Александр Петраков предложил построить большую стену на границе с россией.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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