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Маркевич – о 0:3 с «Ингульцом»: «Серьезных претензий к команде нет, но нам нужно усиление»

Тренер хочет обновить команду
Футбол Украинская Премьер-лига
17:25
Маркевич – о 0:3 с «Ингульцом»: «Серьезных претензий к команде нет, но нам нужно усиление»
Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от «Ингульца» (0:3) в матче 6 тура УПЛ.

«Жизнь на этом не закончилась. Нужно это пережить и двигаться дальше. Серьезных претензий к команде нет, есть пожелания, особенно к защитникам. Нужно более ответственно подходить к моментам, очень уж легко проходят нашу оборону. Но у нас много молодежи, многим игрокам по 17-18 лет, им нужен такой опыт».

«Кроме того, много травмированных в центре поля - Чех, Очеретько... Нам нужно в пожарном порядке усиление, и усиление не молодыми игроками, а теми, кто смогут вытянуть эту ситуацию. Я говорил, что нужно 3-4 игрока, но вижу, что нужно больше людей».

«Мариуполь» идет последним в таблице УПЛ.

Андрей Усмонов
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Мариуполь Остап Маркевич

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