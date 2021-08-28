Тренер «Мариуполя» – об игре вратаря команды: «Красавчик! Много работы было – он спасал»
Маркевич – о 0:3 с «Ингульцом»: «Серьезных претензий к команде нет, но нам нужно усиление»
Тренер хочет обновить команду
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от «Ингульца» (0:3) в матче 6 тура УПЛ.
«Жизнь на этом не закончилась. Нужно это пережить и двигаться дальше. Серьезных претензий к команде нет, есть пожелания, особенно к защитникам. Нужно более ответственно подходить к моментам, очень уж легко проходят нашу оборону. Но у нас много молодежи, многим игрокам по 17-18 лет, им нужен такой опыт».
«Кроме того, много травмированных в центре поля - Чех, Очеретько... Нам нужно в пожарном порядке усиление, и усиление не молодыми игроками, а теми, кто смогут вытянуть эту ситуацию. Я говорил, что нужно 3-4 игрока, но вижу, что нужно больше людей».
«Мариуполь» идет последним в таблице УПЛ.
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