Маркевич – о 0:3 с «Ингульцом»: «Серьезных претензий к команде нет, но нам нужно усиление»

Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от «Ингульца» (0:3) в матче 6 тура УПЛ.

«Кроме того, много травмированных в центре поля - Чех, Очеретько... Нам нужно в пожарном порядке усиление, и усиление не молодыми игроками, а теми, кто смогут вытянуть эту ситуацию. Я говорил, что нужно 3-4 игрока, но вижу, что нужно больше людей».