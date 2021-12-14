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Маркевич – о «Мариуполе»: «Стараемся играть в футбол, который был бы привлекателен для болельщиков»
Команда завершила год последней в таблице
14 декабря 19:51
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич надеется серьезно усилить команду этой зимой.
«Я могу только попросить болельщиков не критиковать команду и не ставить на нас крест. Все еще впереди, и мы действительно стараемся играть в футбол, который был бы привлекателен для болельщиков. Конечно, нужен результат, и мы прекрасно это понимаем. Но когда ребенок в 6-7 месяцев не умеет ходить, мы же на него не кричим и не критикуем, потому что понимаем, что ребенок не может этого делать в таком возрасте. Что-то похожее можно сказать и о нашей команде. Они сначала должны научиться действительно быть взрослыми, и в повседневной жизни, и в поле.
Мы ожидаем усиления. Я думаю, что нам следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию и быть конкурентоспособными. Молодые ребята, которые уже есть, могли бы набраться опыта от более опытных исполнителей. Думаю, что это будет вся центральная ось, защита и полузащита.
Конечно, если будут хорошие футболисты на другие позиции, которые изъявят желание играть за «Мариуполь», мы не будем против».
«Мариуполь» завершил год на последнем месте.
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