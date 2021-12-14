Маркевич – о «Мариуполе»: «Стараемся играть в футбол, который был бы привлекателен для болельщиков»

Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич надеется серьезно усилить команду этой зимой.

Мы ожидаем усиления. Я думаю, что нам следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию и быть конкурентоспособными. Молодые ребята, которые уже есть, могли бы набраться опыта от более опытных исполнителей. Думаю, что это будет вся центральная ось, защита и полузащита.

Конечно, если будут хорошие футболисты на другие позиции, которые изъявят желание играть за «Мариуполь», мы не будем против».