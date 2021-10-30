Луческу – о матче «Динамо» – «Мариуполь»: «Я очень зол на игроков и команду»
Маркевич – о матче с «Динамо»: «Было видно, что нам уже не хватает сил»
Наставник «Мариуполя» – о поражении киевлянам в УПЛ
30 октября 16:59
Остап Маркевич / фото - Мариуполь
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич подвел итоги матча 13-го тура УПЛ, в котором его подопечные уступили киевскому «Динамо» (2:3).
Специалист также высказался о встрече с «бело-синими» в Кубке Украины, подчеркнув усталость игроков.
«Нужно рассматривать две игры с «Динамо» в комплексе. То, что мы показали сегодня в первом тайме – не случайность. Но у динамовецв даже не два, а три состава. У нас же был очень плотный график. Между матчами было всего два дня. На 65-й минуте нам создали три момента подряд. Было видно, что нам уже не хватает сил. Сегодня у нас не было Кулакова, Вьюнныка и Свитюхи. Все они могут сыграть в нападении. У «Динамо» же есть фактурный Забарный, Сирота. С ними нужно играть корпусом, чтобы навязать борьбу. Это футбол».
Напомним, Мирча Луческу также подвел итоги матча УПЛ.
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