Маркевич – о Суркисах: «Динамо» должны заниматься люди, которые любят Украину, а не вот это вот»

Мирон Маркевич / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о братьях Суркисах – членах пророссийской ОПЗЖ.

— Если мы разрешим им вернуться, тогда мы ничего не стоим. Это будет полный маразм.

— «Динамо» может существовать без Суркисов?

— «Динамо» должно существовать! Это символ и гордость Украины. Но клубом должны заниматься люди, которые любят «Динамо» и Украину, а не вот это вот.

— Леоненко говорил, что «Динамо» могут забрать у Суркисов и национализировать. Как считаете, это будет плюсом для клуба?

— Я не думаю, что сейчас будет легко содержать «Динамо». Надо найти таких людей, которые будут развивать клуб. Я уверен, что с «Динамо», «Шахтером» и «Металлистом» будет всё хорошо, главное, чтобы мы победили.