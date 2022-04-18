Маркевич – о Суркисах: «Динамо» должны заниматься люди, которые любят Украину, а не вот это вот»
Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о братьях Суркисах – членах пророссийской ОПЗЖ.
— Как думаете, Суркисы вернутся в Украину?
— Если мы разрешим им вернуться, тогда мы ничего не стоим. Это будет полный маразм.
— «Динамо» может существовать без Суркисов?
— «Динамо» должно существовать! Это символ и гордость Украины. Но клубом должны заниматься люди, которые любят «Динамо» и Украину, а не вот это вот.
— Леоненко говорил, что «Динамо» могут забрать у Суркисов и национализировать. Как считаете, это будет плюсом для клуба?
— Я не думаю, что сейчас будет легко содержать «Динамо». Надо найти таких людей, которые будут развивать клуб. Я уверен, что с «Динамо», «Шахтером» и «Металлистом» будет всё хорошо, главное, чтобы мы победили.
Ранее стало известно, что Григорий Суркис вернулся в Киев с эгоистичной целью.
Также сообщалось, что «Динамо» запретило своим игрокам ехать в сборную Украины.