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Маркевич – о Суркисах: «Динамо» должны заниматься люди, которые любят Украину, а не вот это вот»

Тренер считает, что нельзя позволять членам ОПЗЖ возвращаться в нашу страну
Футбол Украинская Премьер-лига
18:01
Маркевич – о Суркисах: «Динамо» должны заниматься люди, которые любят Украину, а не вот это вот»
Мирон Маркевич / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о братьях Суркисах – членах пророссийской ОПЗЖ.

— Как думаете, Суркисы вернутся в Украину?

— Если мы разрешим им вернуться, тогда мы ничего не стоим. Это будет полный маразм.

 — «Динамо» может существовать без Суркисов?

— «Динамо» должно существовать! Это символ и гордость Украины. Но клубом должны заниматься люди, которые любят «Динамо» и Украину, а не вот это вот.

 — Леоненко говорил, что «Динамо» могут забрать у Суркисов и национализировать. Как считаете, это будет плюсом для клуба?

— Я не думаю, что сейчас будет легко содержать «Динамо». Надо найти таких людей, которые будут развивать клуб. Я уверен, что с «Динамо», «Шахтером» и «Металлистом» будет всё хорошо, главное, чтобы мы победили.

Ранее стало известно, что Григорий Суркис вернулся в Киев с эгоистичной целью.

Также сообщалось, что «Динамо» запретило своим игрокам ехать в сборную Украины.


Источник: FanDay Петр Приходько
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Мирон Маркевич Игорь Суркис Григорий Суркис

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