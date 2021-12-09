Маркевич – о выступлениях украинских команд в еврокубках: «Такого провала не помню»

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич оценил выступления «Динамо», «Шахтера» и «Зари» в еврокубках-21/22. Все украинские команды прекратили борьбу в турнирах.

Моменты были, но не забили. К тому же пропускают много. Молодость есть молодость, особенно задняя линия. Никуда от этого не денешься, нужен опыт. Все начинается с обороны. Там не забивают, здесь пропускают – сложно на что-то рассчитывать.

Яремчук хорошо сыграл, вовремя забил гол. Надеемся, что и с Шотландией так же сыграет. Почему отпраздновал гол в ворота «Динамо»? Это у него спросите.

Промах с нескольких метров Цыганкова? Надо правую ногу подтягивать, чтобы забивать такие голы. Левая у него хорошая.

Мудрик уже сильнее Соломона. У него есть скорость, он играет вперед. Проблема «Шахтера», что никто вперед не играет – только назад и под себя. Разве что Додо может немного скреативить. А Мудрик играет на атаку. Замена вратаря на 86-й минуте с последующим пропущенным мячом? Это стечение обстоятельств, скорее всего. Так в футболе бывает.

В матче «Заря» – «Буде-Глимт» хотелось бы закрыть год на позитивной ноте. Такого провала я не помню.