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Маркевич: «Обратил внимание на Довбыка в его 18 лет»

Форвард приехал в команду специалиста в 2015 году и убедил тренера
Футбол Украинская Премьер-лига
21:02
Маркевич: «Обратил внимание на Довбыка в его 18 лет»
Мирон Маркевич / Фото - Eurosport

Бывший тренер «Днепра» Мирон Маркевич рассказал, чем нападающий Артем Довбык убедил оставить его в команде в 2015 году.

В 2015 году, когда ему было 18 лет, его привезли из Черкасс и попросили посмотреть. Тогда в «Днепре» было очень много потенциальных новичков. Большинство не пришлось ко двору, но на Довбыка я обратил внимание.

Конечно, он был сыроват, но подкупала его фактура и большое желание работать над собой. Поэтому он и остался в «Днепре».

Был бы сегодняшний Довбык основным в «Днепре» 2015 года? Думаю, да. И, кстати, пользуясь случаем, хотел бы пожелать Артему, чтобы он усилил свою игру на втором этаже. Для этого у Довбыка с его ростом и мощью есть все предпосылки.

Видно, что сейчас Довбык уверен в себе. Скажу честно, я рад, что в 2015 году не ошибся…

Маркевич также назвал аспект игры, который поможет Довбыку стать топ-форвардом Европы.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Мирон Маркевич Артем Довбык СК Днепр-1

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