Маркевич назвал аспект игры, который поможет Довбыку стать топ-форвардом Европы
Маркевич: «Обратил внимание на Довбыка в его 18 лет»
Форвард приехал в команду специалиста в 2015 году и убедил тренера
Мирон Маркевич / Фото - Eurosport
Бывший тренер «Днепра» Мирон Маркевич рассказал, чем нападающий Артем Довбык убедил оставить его в команде в 2015 году.
В 2015 году, когда ему было 18 лет, его привезли из Черкасс и попросили посмотреть. Тогда в «Днепре» было очень много потенциальных новичков. Большинство не пришлось ко двору, но на Довбыка я обратил внимание.
Конечно, он был сыроват, но подкупала его фактура и большое желание работать над собой. Поэтому он и остался в «Днепре».
Был бы сегодняшний Довбык основным в «Днепре» 2015 года? Думаю, да. И, кстати, пользуясь случаем, хотел бы пожелать Артему, чтобы он усилил свою игру на втором этаже. Для этого у Довбыка с его ростом и мощью есть все предпосылки.
Видно, что сейчас Довбык уверен в себе. Скажу честно, я рад, что в 2015 году не ошибся…
Маркевич также назвал аспект игры, который поможет Довбыку стать топ-форвардом Европы.
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