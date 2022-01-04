Маркевич: «Обратил внимание на Довбыка в его 18 лет»

Мирон Маркевич / Фото - Eurosport

Бывший тренер «Днепра» Мирон Маркевич рассказал, чем нападающий Артем Довбык убедил оставить его в команде в 2015 году.

Конечно, он был сыроват, но подкупала его фактура и большое желание работать над собой. Поэтому он и остался в «Днепре».

Был бы сегодняшний Довбык основным в «Днепре» 2015 года? Думаю, да. И, кстати, пользуясь случаем, хотел бы пожелать Артему, чтобы он усилил свою игру на втором этаже. Для этого у Довбыка с его ростом и мощью есть все предпосылки.

Видно, что сейчас Довбык уверен в себе. Скажу честно, я рад, что в 2015 году не ошибся…