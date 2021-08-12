Маркевич опроверг информацию о переговорах с УАФ

Специалист не возглавит сборную Украины





Мирон Маркевич / Фото: УАФ

Украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал информацию, что УАФ еще рассматривает его на должность главного тренера национальной сборной.



«Я впервые это слышу. У меня не было никаких предложений возглавить национальную команду. Вообще. Это говорили болельщики, журналисты, а официальных предложений у меня не было».

О разговорах о контракте со сборной по схеме год+год.

«Да зачем мне комментировать разговоры. Я не в таком возрасте, чтобы комментировать догадки. Если бы мне кто-то официально сказал, мол, давайте будем... Но никакого года. Что такое год?»

О возобновлении переговоров со сборной.

«Да что мне ждать. Идут переговоры со всеми, есть разные кандидаты. Со мной никто не связывался». Решение по главному тренеру сборной Украины надо было принимать 12 дней назад. Время уже потеряли. Когда Шевченко ушел в отставку, тогда и надо было назначить коуча. Он бы уже давно занимался командой».

Напомним, ранее сообщалось, что Маркевич все еще может возглавить сборную Украины.



