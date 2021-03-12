Маркевич: «Ошибся в том, что одна из украинских команд выйдет в четвертьфинал ЛЕ»

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал домашнее поражение «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2).

Нельзя сказать, что «Динамо» провело с «Вильярреалом» одну из худших игр. Киевлянам не откажешь в старании и, как говорят, на один гол они наиграли, но ведь и испанцы легко могли довести дело до разгрома.

Это именно тот случай, когда соперник оказался сильнее по всем компонентам. К тому же, хозяева не имели права так безалаберно действовать против лидера атак гостей Жерара Морено. Вот он их и наказал за беспечность.