Маркевич: «Ошибся в том, что одна из украинских команд выйдет в четвертьфинал ЛЕ»
При этом известный специалист не считает, что «Динамо» провело свой худший матч с «Вильярреалом»
Мирон Маркевич / Фото - УАФ
Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал домашнее поражение «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2).
К сожалению, приходится констатировать, что я не угадал относительно прохода наших представителей в четвертьфинал Лиги Европы. Припоминается, в своих прогнозах я утверждал, что одна из украинских команд обязательно пройдет дальше, но по-видимому, ошибся.
Нельзя сказать, что «Динамо» провело с «Вильярреалом» одну из худших игр. Киевлянам не откажешь в старании и, как говорят, на один гол они наиграли, но ведь и испанцы легко могли довести дело до разгрома.
Это именно тот случай, когда соперник оказался сильнее по всем компонентам. К тому же, хозяева не имели права так безалаберно действовать против лидера атак гостей Жерара Морено. Вот он их и наказал за беспечность.
Ранее автор гола в ворота «Динамо» объяснил результативность защитников «Вильярреала».
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