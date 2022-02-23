Маркевич: «От Путина все можно ждать. Глаза у него неадекватные»

Мирон Маркевич / Фото - Eurosport

Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич оценил необходимость переноса старта второй части УПЛ из-за ситуации в Украине.

Не знаю, могут ли российские войска пойти дальше, чем Донецк и Луганск. Глядя на Путина – от него все можно ждать. Глаза у него неадекватные. Как бы он назвал его одним словом? Его столько раз обозвали в Украине, что ему хватит надолго.

Если все-таки будет полномасштабное наступление, нужно будет обороняться. Война есть война, никуда от этого не денешься. Но я все-таки надеюсь на здравый смысл России, далеко не все люди там неадекватны. Надеюсь на людей. Возможно, и в руководстве есть трезвые головы, которые этого не допустят.

Также надеюсь на наших международных партнеров, но главное – как мы будем настроены. Наша армия, наши ребята так просто не сдадутся. Как и весь люд. Путину здесь просто не будет. Возможно, у него поменяется что-нибудь в голове. Но, глядя на него, этого не вижу.

Почему нет позиции от представителей сборной? Только два дня прошло. Зинченко дал интервью. Надеюсь, и остальные выскажутся. Надо, чтобы все говорили. Думаю, все впереди. Увидим.

Является ли потерей для Украины российский паспорт Мампасси? Да почему потеря, у нас подрастает хорошая молодежь в сборных разных возрастов. Не вижу никакой серьезной потери.