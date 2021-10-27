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Маркевич подавал в отставку, но руководство «Мариуполя» ее не приняло

В клубе доверяют нынешнему тренеру
Футбол Украинская Премьер-лига
17:47
Маркевич подавал в отставку, но руководство «Мариуполя» ее не приняло
Остап Маркевич / Фото: Twitter

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич подавал в отставку после матча 4-го тура УПЛ против «Черноморца» (2:3).

Известно, что руководство «Мариуполя» не приняло отставку Маркевича и предоставило наставнику кредит доверия.

В турнирной таблице УПЛ «Мариуполь» идет на последнем месте с 4-ю очками.

Сейчас «Мариуполь» играет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины. Онлайн трансляция матча «Мариуполь» – «Динамо».

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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