Кубок Украины. «Мариуполь» проиграл «Динамо». Как это было
Маркевич подавал в отставку, но руководство «Мариуполя» ее не приняло
В клубе доверяют нынешнему тренеру
Остап Маркевич / Фото: Twitter
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич подавал в отставку после матча 4-го тура УПЛ против «Черноморца» (2:3).
Известно, что руководство «Мариуполя» не приняло отставку Маркевича и предоставило наставнику кредит доверия.
В турнирной таблице УПЛ «Мариуполь» идет на последнем месте с 4-ю очками.
Сейчас «Мариуполь» играет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины. Онлайн трансляция матча «Мариуполь» – «Динамо».