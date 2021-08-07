Мирон Маркевич подтвердил назначение Сергея Реброва в сборную
Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич сообщил, что покидает свою должность, а новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров.
«Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ.
За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп.
Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду даже в именитых зарубежных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня.
Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать.
Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать».
Соглашение Андрея Шевченко с УАФ подошло к концу 31 июля. В организации официально подтвердили, что оно не было продлено.