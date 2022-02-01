Маркевич: «После финала ЛЕ с «Днепром» я мог возглавить «Марсель»

Мирон Маркевич / Фото: Twitter

Украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о предложениях о работе после 2016-го года.

— Конечно, скучаю.

— В Украине есть команды, которые Вы согласились бы возглавить, не считая «Динамо» и «Шахтера»?

— Даже если поступит какое-то предложение, надо садиться и разговаривать, чтобы это не было — остались в Премьер-лиге, ну и хорошо. Это должна быть серьезная команда с амбициозными целями.

— Расскажите, какие у Вас были предложения после ухода из «Днепра» в 2016 году?

— Об этом нет смысла говорить, так как переход не состоялся.

— Это были украинские клубы?

— Нет, это были зарубежные команды. С «Галатасараем» мы уже вели переговоры во Львове, но не сошлись по одному вопросу. Я не хотел брать в команду уже отыгранных футболистов, а планировал работать с молодыми и перспективными.

Но у них другая политика. «Галатасарай» берет опытных, возрастных игроков, которые поиграли в Англии, других чемпионатах и уже наелись футболом. Так команду не сделаешь.

— Помимо «Галатасарая», были еще интересные предложения?

— Был еще вариант с «Марселем». Я мог возглавить французскую команду после финала Лиги Европы с «Днепром», но меня не отпустили. У меня еще был год контракта с днепровским клубом.

— Вы на эту тему не говорили с Игорем Коломойским, чтобы он пошел Вам на уступки?

— Мы говорили, но мне сказали: «Нет. Надо продолжать работать». Это было их право.